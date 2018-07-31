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Yeni asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı

Yeni asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı

31 Temmuz 2018 Salı 09:46
Yeni asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU, 2018’İN İKİNCİ ASGARİ ÜCRETİNİ BELİRLEMEK ÜZERE ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Yeni asgari ücretin gelecek toplantıda belirlenmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan toplantının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar kısa bir konuşma yaptı.
Toplantıda, İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ve Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de hazır bulundu.
TEKAKPINAR: “ASGARİ ÜCRETTEKİ DEĞİŞİK KAMU MALİYESİNDE DE BİR GİDER, SIKINTI BU NOKTADA”
Komisyon Başkanı Erçin Tekakpınar, 2018 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için üçüncü kez toplandıklarını söyleyerek, bugün yeni asgari ücreti belirlemeyi hedeflediklerini ancak, tarafların görüşlerini bir kez daha ortaya koyarak, cuma veya pazartesi bir toplantı daha yaparak, yeni asgari ücreti 4 toplantıda belirleyebileceklerini kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nda bir toplantıda olduğunu ifade eden Tekakpınar, asgari ücretteki değişikliğin kamu maliyesinde de bir gider oluşturduğunu, sıkıntının da tam bu noktada olduğunu vurguladı.
Uzunca bir süredir konuşulan Asgari Ücretler Yasası üzerinde değişiklik yapılması gerektiğini söylemelerinin nedenin bu olduğunu belirten Tekakpınar, daha farklı bir yasa yapıp kamu maliyesinin gider kısmını etkileyecek asgari ücret tartışmasından kurtulunması gerektiğini kaydetti.
Tekakpınar, tarafların bugün bir değerlendirme yapacağını, Maliye Bakanlığı’nda yapılan toplantıdan çıkacak sonuca göre de dördüncü toplantıda yeni asgari ücretin belirleneceğini sözlerine ekledi.

 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 12:59
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