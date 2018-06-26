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Yeni araç plakaları
YENİ ARAÇ PLAKLARI
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Yeni araç plakaları

KKTC Ulaştırma Bakanlığı, araç plakalarının nasıl olması gerektiği yönünde yeni bir duyuru yaptı.  Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, özel araç, kiralık araç, resmi hizmet aracı, polis, diplomatik, klasik, zorunlu ziyaretçi ve geçici ziyaretçi plaklarının nasıl olması gerektiğini aktardı.

Yeni araç plakaları

KKTC Ulaştırma Bakanlığı, araç plakalarının nasıl olması gerektiği yönünde yeni bir duyuru yaptı.  Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, özel araç, kiralık araç, resmi hizmet aracı, polis, diplomatik, klasik, zorunlu ziyaretçi ve geçici ziyaretçi plaklarının nasıl olması gerektiğini aktardı.

26 Haziran 2018 Salı 16:37
Yeni araç plakaları

KKTC Ulaştırma Bakanlığı, araç plakalarının nasıl olması gerektiği yönünde yeni bir duyuru yaptı.  Bakanlık, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, özel araç, kiralık araç, resmi hizmet aracı, polis, diplomatik, klasik, zorunlu ziyaretçi ve geçici ziyaretçi plaklarının nasıl olması gerektiğini aktardı.

KİRALIK ARAÇLARDA SON TARİH 2 TEMMUZ 2018

Ulaştırma Bakanlığı, kiralık araç plakalarında alınan kırmızı zeminli plakalara geçiş için son tarih, 2 Temmuz 2018 olarak belirlemiş durumda.  Bakanlık kaynakları ayrıca, kiralık araçlarda “Z” harfinin diğer harflerle bitişik olması gerektiğine, aksi halde plakların hatalı olacağına dikkat çekiyor.  

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DİĞER ARAÇLARIN 31 OCAK 2019’A KADAR SÜRESİ VAR

Kiralık araç dışındaki diğer araç sahiplerininse, en geç 31 Ocak 2019’a kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını tüzükte belirtildiği şekle uygun olarak değiştirmeleri gerekiyor.  31 Ocak 2019 sonrası araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine ise cezai müeyyide uygulanacak.  
 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 17:42
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