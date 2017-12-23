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Yengesini döven Cennet'e 3 ay hapis!

Yengesini döven Cennet'e 3 ay hapis!

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:54
Yengesini döven Cennet'e 3 ay hapis!
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iskele'de, 5 Temmuz 2016 tarihinde. tartştıığı eski yengesinin yüzüne yumruk vuran ve 2 tane dişinin kırılmasına neden olan Cennet Kaya isimli kadın, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti tarafından suçlu bulunarak 3 ay hapse mahkum edildi. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme heyeti adına kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu. sanığın işlemiş olduğu suçun 1 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü ve son zamanlarda yaygınlık gösteren bir suç türü olduğunu söyledi. Beyoğlu. sanığın vücut bütünlüğüne karşı işlemiş olduğu bu suça karşı mahkemenin müsamaha göstermesinin mümkün olmayacağını vurguladı. Sanık lehindeki hafifletici nedenleri de değeriendirdikten sonra, kamu menfaatini ön planda tutulması gerektiği sonucuna vardıklarını belirten Beyoglu. sanığa hapislik dışında bir ceza verilemeyeceğini ifade etti ve sanık Cennet Kaya'yı 3 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı. 
 

Hüseyin ÇIÇEK

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