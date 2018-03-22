Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117840
ALTIN
168.079
DOLAR
3.9249
STERLİN
5.5484
EURO
4.8370
Girne'de sanal bet operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı
Girne'de sanal bet operasyonu! Çok...
Sapık Baba Tutuklandı
SAPIK BABA TUTUKLANDI
DİKKAT! YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
banner256
Flaş Haber
Sapık Baba Tutuklandı
Kapat

YEMEN'DEN KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT SAVAŞ UÇAĞINA FÜZE SALDIRISI

YEMEN'DEN KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT SAVAŞ UÇAĞINA FÜZE SALDIRISI

22 Mart 2018 Perşembe 09:34
YEMEN'DEN KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT SAVAŞ UÇAĞINA FÜZE SALDIRISI
banner238

YEMEN'DEN KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT SAVAŞ UÇAĞINA FÜZE SALDIRISI

 Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir uçağın, Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde füze saldırısına uğradığı belirtildi.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki'ye dayandırdığı haberde, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının, Saada Havalimanı'ndan atılan bir füze saldırısına maruz kaldığı ancak saldırıdan kurtulmayı başararak ülkeye döndüğü kaydedildi.
Haberde, uçağı hedef alan füzenin Yemen'in hava savunma gücü bünyesinde yer almadığı, bunun da İran'ın Husilere silah kaçakçılığına devam ettiğini gösterdiği vurgulandı. Haberde ayrıca, terör örgütleri ve silah kaçakçılığı yapan grupların elindeki hava savunma füzelerinin, hava ulaşımı ile insani yardım seferleri için doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.
Husilere ait El-Mesira televizyonu ise daha önce yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait F-15 model bir savaş uçağının Saada hava sahasında vurulduğunu duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
YemenSavaç Uçağı Füze Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Kıbrıs Yeşilay, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü düzenliyor.
 Kıbrıs Yeşilay, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü düzenliyor.
TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: ”KKTC’NİN TANITILMASI İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ”
TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: ”KKTC’NİN TANITILMASI İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ”
Ayda Tilki anısına oynadılar
Ayda Tilki anısına oynadılar

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim