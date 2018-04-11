Yemekteyiz yarışmacısının cevabı ortalığı kasıp kavurdu! Herkes bunu konuşuyor...

Ekranların fenomen yarışma programı Yemekteyiz'in son bölümü ilginç bir diyaloğa sahne oldu

TV8'de ekrana gelen ve yarışmacılar arasında ilginç tartışmalara sahne olan Yemekteyiz'in son bölümü yine şaşırtan bir diyaloğa sahne oldu.

Siz benim beynimdeki lobları nereden biliyorsunuz, ben beynimde lob olduğunu bilmiyorum' diyen Yemekteyiz yarışmacısı, 'zeki insanlarda iki lob vardır derler' sözüne 'o zaman bende 5 lob' var diyerek yanı verdi. 'Ben yemek yerim hak yemem' sloganıyla yarışan Esma Hanım'ın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.