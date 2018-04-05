Yedidalga’da Araç Yangını

ARAÇ YANGINI



05.04.2018 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Yedidalga’da Ecevit Caddesi üzerindeki Nevin Ertarkan ’a ait evinin önünde park halinde bulunan salon aracın muhtemelen motor kısmındaki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın çıkmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, aracın makine bölümü, makine bölümündeki elektrik aksamları, plastik aksamları, ön kaput, ön tampon, sağ ve sol ön kapı ve kapı döşemeleri, sol ön kapı camı, ön büyük cam, ön göğüs, sağ ve sol kapı dikiz aynaları, sağ ve sol ön koltuklar, tavan ve tavan döşemesi, direksiyon, sağ ve sol ön lastikler, ön panjur ve araç iç döşemeleri tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.