YDÜ’ye Edebiyat Ödülü

İzmir'de gerçekleştirilen Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) 35. Uluslararası Edebiyat Şöleni’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) Türk edebiyatına katkılarından dolayı 38 ülke adına “KIBATEK 2014 Uluslararası Edebiyat Ödülü” verildi.



YDÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre ödül, Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak tarafından, edebiyat şöleninin ikinci günü, Cumhurbaşkanlığı Siyasi Danışmanı, YDÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Atun’a takdim edildi.

Törene, KKTC İzmir Konsolosluğu Eğitim ve Kültür Ataşesi Yıldız Kul da katıldı.

“KIBATEK TOPLANTILARI YAKINDOĞU’DA BAŞLADI”

Prof. Dr. Ata Atun, ödülü gururla aldıklarını ifade ederek, YDÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Şevket Öznur’u sahneye davet etti. Öznur, YDÜ adına, KIBATEK’e katkılarından dolayı Baysak’a Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın önemli eserlerinin bir arada olduğu hediyeyi takdim etti. Baysak, KKTC’den böyle bir ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Prof.Atun, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, YDÜ hakkında kısa bilgi vererek, şöyle konuştu:

“Başkonsolosumuzun da söylediği gibi KIBATEK’in ilk toplantısı, YDÜ’de olmuştu. 1988 yılında KKTC’de kurulmuş olan YDÜ’nün şu anda 23 bin öğrencisi var, bayrağımız diğer bayraklarla birlikte şu an salonda asılı duruyor. 23 bin kişi bizim için aslında çok büyük bir rakam, nüfusumuz sadece 280 bin civarında. Türkiye ile kıyaslarsak 12 milyon öğrencisi olan bir üniversite demektir. Büyüklüğümüzü göreceli olarak kıyaslamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki en büyük üniversitedir. Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi, Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi, Dişhekimliği ve Hastanesi, denizcilikten havacılığa, hukuktan mühendisliğe kadar diğer tüm bölümleri ile eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalarına devam ediyor. 110 farklı ülkeden gelen öğrencilerine Türkçe öğretiyor.

Geçtiğimiz gün kurucu rektörümüz Dr. Suat İ.Günsel, İngiltere Avam Kamarası’nda Lordlara hitap eden bir konuşma yaptı. Dış ilişkilerimiz son derece iyi. YDÜ'nün ürettiği RA-25 güneş enerjisiyle çalışan aracı Afrika'da dünya 8'incisi oldu, Robot futbol takımı dünya kupasında Harvard ve MT gibi üniversitelerle karşılaştı, Yakın Doğu Üniversitesi bir dünya üniversitesidir.”