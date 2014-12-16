YDÜ’de MevlÂna Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

Büyük Türk mutasavvıfı ve düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi 741. ölüm yıldönümünde Yakın Doğu Üniversitesi’nde çeşitli etkinliklerle anılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Enstitüsü’nün organizasyonu ile İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu ve İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve sema gösterisi gerçekleştirilecek.

Konser ve sema gösterisi yarın saat 13.00’te Lefkoşa Mevlevihanesi’nde (Tekke Bahçesi) ve 18.00’de YDÜ Büyük Kütüphanesi’nin 4 Numaralı Salonu’nda yapılacak.

Gösteriler ücretsiz ve halka açık olacak.