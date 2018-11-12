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YDÜ’de bayrak kavgası

YDÜ kampüsü içerisinde meydana gelen  “Kanunsuz topluluk oluşturmak”, “Şiddet kullanma tehdidi”, “Darp”, “İthale-i lisanda bulunmak” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar Velid Akan ve Seyithan İnan, bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

YDÜ’de bayrak kavgası

YDÜ kampüsü içerisinde meydana gelen  “Kanunsuz topluluk oluşturmak”, “Şiddet kullanma tehdidi”, “Darp”, “İthale-i lisanda bulunmak” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar Velid Akan ve Seyithan İnan, bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:08
YDÜ’de bayrak kavgası

YDÜ’de bayrak kavgası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 10 Kasım’da saat 17.00’de umumi bir yer olan Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içinde bulunan kütüphanenin otoparkında, zanlılar Velid Akan ve Seyithan İnan’ın beraberlerinde olan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 15 kişiyle birlikte, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü münasebetiyle EA 576 plakalı aracın sağ camına Türk bayrağı asıldığı gerekçesiyle kanunsuz topluluk oluşturup, aracın içerisinde oturan Yusuf Kaan Ebil ve Furkan Topalcı’ya hitaben, “Eğer bu bayrağı indirmezseniz bayrağı da, sizi de, arabayı da yakarız” diyerek şiddet tehdidinde bulunup, müştekileri darp edip, onlara hakaret ettiklerini mahkemeye aktardı. Ergüleç, zanlılar Velid Akan ve Seyithan İnan’ın ifade verip, olayın olduğu saatte YDÜ’de olmadıklarını beyan ettiklerini ancak kamera görüntülerinden olay saatinde kampüste olduklarının tespit edildiğini belirtti. Zanlıların beraberindeki şahısların arandığına, telefon dökümlerinin inceleneceğini söyleyen Ergüleç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki gün tutuklu kalmalarını talep etti.
Mahkemede söz alan iki zanlı, suçla alakaları olmadığını ileri sürdü.  
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
YDÜBayrak
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