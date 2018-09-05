Ydü Yüksek Lisans Ve Doktora Burs Sonuçları Açıklandı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Yakın Doğu Üniversitesi, 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan yüksek lisans ve doktora burslarına başvuru sonuçlarını açıkladı.

YDÜ’den yapılan açıklamada, burslar için yapılan 800 başvuru sonucunda 2018 - 2019 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi için tüm anabilim dallarında 270 kişiye % 25, 307 kişiye %50, 114 kişiye % 75 ve 62 kişiye de % 100 olmak üzere toplamda 753 burs verildiği belirtildi.

Açıklamada, burs kazanan adaylara mail yoluyla bildirim yapılacağı belirtildi. Burs kazanan adaylar, kayıt işlemleri ile detaylı bilgiyi info@neu.edu.tr mail adresinden öğrenebilecekler.

(SEL)

