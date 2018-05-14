Ydü Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Sınavı 4-5 Haziran’da

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dallarına alınacak öğrencilerin belirleneceği özel yetenek sınavı 4-5 Haziran’da yapılacak.

Sınava katılmak isteyen TC yurttaşlarının bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine; KKTC yurttaşı adayların ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat edebilecekleri belirtildi.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dallarına yönelik sınavlar, 4-5 Haziran’da Sahne Sanatları Fakültesi’nde düzenlenecek.

Sınavla ilgili detaylar (0392) 223 6464 – (0392) 6751000/3021 numaralı telefonlardan öğrenilebiliyor.

(GÜL/FEZ) FOTOĞRAFLI



