Ydü Öğrencilerinden Lefkoşa Hayvan Barınağı İle Ltb Kadın Sığınma Evi’ne Katkı



Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Işılay Erkan Kısa Film Yarışması’nda ikincilik elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencileri, kazandıkları para ödülünü Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi ile Lefkoşa Hayvan Barınağı’na bağışladı.



LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Harmancı, öğrencileri kabulünde yaptığı konuşmada, LTB Hayvan Barınağı’nın denetim ve bakım çalışmalarını sürdürdüklerini, Dikmen’de de yeni bir hayvan barınağı için çalışma başlatıklarını söyledi.



LTB Başkanı Harmancı, Kadın Sığınma Evi’nin ülkedeki tek sığınma evi olması ve sadece Lefkoşa değil ülkenin dört bir yanından yapılan müracaatlar olması nedeniyleyle zaman zaman kapasite sorunu yaşandığını söyledi.



“LTB YENİ BİR KADIN SIĞINMA EVİ DAHA İNŞA EDECEK”



Ülke genelinde düşünülenden çok daha fazla şiddet vakası meydana geldiğini belirten Harmancı,

LTB’nin “Şiddete Karşı Yan Yana” AB projesi kapsamında yeni bir kadın sığınma evi daha inşa edeceğini de kaydetti.



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