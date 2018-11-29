banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94856
ALTIN
203.081
DOLAR
5.1480
STERLİN
6.5649
EURO
5.8644
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
Kazak tutuklu yargılanacak
Kazak tutuklu yargılanacak
Ehareeb 1 gün tutuklu kalacak
Ehareeb 1 gün tutuklu kalacak
Mezarlıkları temizlediğini iddia etti
Mezarlıkları temizlediğini iddia etti
banner282

Ydü Öğrencilerinden Lefkoşa Hayvan Barınağı İle Ltb Kadın Sığınma Evi’ne Katkı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Işılay Erkan Kısa Film Yarışması’nda ikincilik elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencileri, kazandıkları para ödülünü Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi ile Lefkoşa Hayvan Barınağı’na bağışladı.

Ydü Öğrencilerinden Lefkoşa Hayvan Barınağı İle Ltb Kadın Sığınma Evi’ne Katkı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Işılay Erkan Kısa Film Yarışması’nda ikincilik elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencileri, kazandıkları para ödülünü Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi ile Lefkoşa Hayvan Barınağı’na bağışladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:30
Ydü Öğrencilerinden Lefkoşa Hayvan Barınağı İle Ltb Kadın Sığınma Evi’ne Katkı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Işılay Erkan Kısa Film Yarışması’nda ikincilik elde eden Yakın Doğu Koleji öğrencileri, kazandıkları para ödülünü Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi ile Lefkoşa Hayvan Barınağı’na bağışladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Harmancı, öğrencileri kabulünde yaptığı konuşmada, LTB Hayvan Barınağı’nın denetim ve bakım çalışmalarını sürdürdüklerini, Dikmen’de de yeni bir hayvan barınağı için çalışma başlatıklarını söyledi.

LTB Başkanı Harmancı, Kadın Sığınma Evi’nin ülkedeki tek sığınma evi olması ve sadece Lefkoşa değil ülkenin dört bir yanından yapılan müracaatlar olması nedeniyleyle zaman zaman kapasite sorunu yaşandığını söyledi.

“LTB YENİ BİR KADIN SIĞINMA EVİ DAHA İNŞA EDECEK”

Ülke genelinde düşünülenden çok daha fazla şiddet vakası meydana geldiğini belirten Harmancı,
LTB’nin “Şiddete Karşı Yan Yana” AB projesi kapsamında yeni bir kadın sığınma evi daha inşa edeceğini de kaydetti.

(ID/ÖK) FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
Kazak tutuklu yargılanacak
Kazak tutuklu yargılanacak
Ehareeb 1 gün tutuklu kalacak
Ehareeb 1 gün tutuklu kalacak
Mezarlıkları temizlediğini iddia etti
Mezarlıkları temizlediğini iddia etti
Araç fareleri yakalandı
Araç fareleri yakalandı
Szkudlarek tutuklu yargılanacak
Szkudlarek tutuklu yargılanacak
Ercan’da iki hapla yakalandı
Ercan’da iki hapla yakalandı
Eski eşi tarafından defalarca darp edildi!
Eski eşi tarafından defalarca darp edildi!
Eroğlu: “Bir anlaşma olacaksa koşulları ortada olmalı"
Eroğlu: “Bir anlaşma olacaksa koşulları ortada olmalı"
Bakan Çeler Burkina Faso’da Mevkidaşı Marchal Laurance’la Görüştü
Bakan Çeler Burkina Faso’da Mevkidaşı Marchal Laurance’la Görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim