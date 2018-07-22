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Ydü Makine Mühendisliği Bölümü Belçika’daki Uluslararası Konferansta 2 Makaleyle Temsil Edildi

Lefkoşa, 22 Temmuz 18 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Makine Mühendisliği Bölümü Belçika’da “7. Uluslararası Kırılma, Yorulma ve Aşınma Konferansı, FFW 2018”e iki makaleyle katıldı.

Ydü Makine Mühendisliği Bölümü Belçika’daki Uluslararası Konferansta 2 Makaleyle Temsil Edildi

Lefkoşa, 22 Temmuz 18 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Makine Mühendisliği Bölümü Belçika’da “7. Uluslararası Kırılma, Yorulma ve Aşınma Konferansı, FFW 2018”e iki makaleyle katıldı.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:22
Ydü Makine Mühendisliği Bölümü Belçika’daki Uluslararası Konferansta 2 Makaleyle Temsil Edildi

Lefkoşa, 22 Temmuz 18 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Makine Mühendisliği Bölümü Belçika’da “7. Uluslararası Kırılma, Yorulma ve Aşınma Konferansı, FFW 2018”e iki makaleyle katıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Yusuf Şahin, TUBİTAK destekli bir proje kapsamında, Belçika Ghent Üniversitesi ile ortak olarak yaptıkları 2 farklı çalışmayı Belçika’da gerçekleşen “7. Uluslararası Kırılma, Yorulma ve Aşınma Konferansı, FFW 2018”de sundu.

Kongrede, Prof.Dr. Yusuf Şahin, Yüksek Lisans Öğrencileri Murat Yankaş ve Anıl S.Tokdede, Yüksek Mühendis Fatih Şahin ile Ghent Üniversitesi Makina, Enerji & Otomasyon Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.De BeatPatrick tarafından ortak hazırlanan “Karbon Kumaş Takviyeli Epoksi Bazlı Kompozitlerin Cevap-Yüzey Method ile Aşınma Özelliklerinin Araştırılması” ve“Karbon/Basalt Takviyeli Kompozit Malzemelerin Kuru Aşınma Davranışlarının,TaguchiMethod ile Analiz Edilmesi” konulusunumlar yapıldı.

Konferansta sunulan tüm çalışmaların ScienceCitation Index (SCI) alanındaki dergide tarandığı ve daha sonra başka Uluslararası dergilerde yayınlanacağı kaydedildi.

(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI
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