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Ydü İletişim Fakültesi’nin “kıbrıs Haritaları” Belgeselinin Galası Çarşamba Günü Yapılacak

Yapımcılığını Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi’nin üstlendiği “Tarihimize Sahip Çıkıyoruz I: Kıbrıs Haritaları” belgeselinin galası, 26 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da, YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleştirilecek.

Ydü İletişim Fakültesi’nin “kıbrıs Haritaları” Belgeselinin Galası Çarşamba Günü Yapılacak

Yapımcılığını Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi’nin üstlendiği “Tarihimize Sahip Çıkıyoruz I: Kıbrıs Haritaları” belgeselinin galası, 26 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da, YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleştirilecek.

24 Kasım 2014 Pazartesi 11:33
Ydü İletişim Fakültesi’nin “kıbrıs Haritaları” Belgeselinin Galası Çarşamba Günü Yapılacak
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Lefkoşa, 24 Kasım 14 : Yapımcılığını Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi’nin üstlendiği “Tarihimize Sahip Çıkıyoruz I: Kıbrıs Haritaları” belgeselinin galası, 26 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da, YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Dairesi Müdürlüğü, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci Şekeroğlu, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından organize edilen ve 17 Mayıs tarihinde YDÜ Hastane Fuayesi’nde Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel’in açılışını yaptıkları “Kıbrıs Haritaları” sergisinin araştırmalarının görüntülerinin yer aldığı belgeselde, restorasyonu yapılan haritalarla bu haritaların nasıl ortaya çıkarıldıkları görsel bir biçimde aktarılacağını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Küratörlüğünü Nazif Bozatlı’nın gerçekleştirdiği sergi, KKTC’de konu hakkında çekilen ilk belgesel olma niteliği taşıyan çalışmada İngiliz Yönetimi’nin adaya gelmesiyle Kıbrıs’ta ilk topografik haritayı yapan Sir Horatio Herbert Kitchener’ın yapmış olduğu harita yanında, Kıbrıs’ta haritacılığın tarihsel gelişimini de gözler önüne seriyor.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile KKTC Vakıflar İdaresi ve Prof. Dr. Heath Lowry’nin katkılarıyla gerçekleştirilen sergide, bugüne değin günışığına çıkmayan haritalar, belgesel sayesinde daha geniş bir izleyiciyle buluşma şansı yakalayacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Başkanı ve Yönetmen Tamer Garip, gösterim ile ilgili yaptığı açıklamada “Belgesel sayesinde, sadece serginin nasıl ortaya çıktığını ve restore edilen haritaları değil, aynı zamanda Kıbrıs’ın yakın tarihine doğru bir yolculuk yapma fırsatı yakalıyoruz” diyerek, konu ile ilgilenenleri gösterime davet etti.

(RU/HA)

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