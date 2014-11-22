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Ydü’den Dünya Koah Günü Etkinliği

19 Kasım Dünya KOAH Günü çerçevesinde, YDÜ tarafından etkinlik düzenlendi.

Ydü’den Dünya Koah Günü Etkinliği

19 Kasım Dünya KOAH Günü çerçevesinde, YDÜ tarafından etkinlik düzenlendi.

22 Kasım 2014 Cumartesi 10:31
Ydü’den Dünya Koah Günü Etkinliği
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Lefkoşa, 22 Kasım 14 (.): 19 Kasım Dünya KOAH Günü çerçevesinde, YDÜ tarafından etkinlik düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim Grubu tarafından her yıl Kasım ayının 3. Çarşamba’sı olarak belirlenen Dünya KOAH Günü, bu yıl 19 Kasım 2014 tarihinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Her sene KOAH hastalığıyla ilgili bir temanın seçilerek, yazılı ve görsel basın aracılığıyla toplumda farkındalığın oluşturulmasının hedeflendiği günde bu yıl tema olarak “yürüyüş” seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü’nün verdiği bilgiye göre, Kronik Obstüktif Akciğer Hastalığı, akciğerde hava akımı kısıtlanması ile karakterize olarak ilerleyici ve tam olarak geri dönüşümlü olmayan, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı. Zararlı gaz ve partiküllerin  solunması ile oluşan mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı gelişiyor. Sadece akciğerle sınırlı kalmayıp diğer organları da ilgilendiriyor.

Tülücü, Dünyada KOAH’ın %5 ile %20 sıklığında görüldüğünü, hayati risk taşıyan hastalıklar sıralamasında hızla 3. sıraya yükselmekte ve sakatlığa yol açan hastalıklar arasında 13. sırada. Yapılan çalışmalarda, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, yüksek tansiyon şikayetleriyle dahiliye ve kardiyoloji servislerinde yatan hastaların yaklaşık %35'ine KOAH'ın da eşlik ettiği ve bunun sonucunda hastalıkların daha ağır seyretmesine sebep olduğu belirlendi.

(HÖ)

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