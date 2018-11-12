Ydü’deki İletişim Paneline İletişim Bilimci Hıfzı Topuz Konuk Oluyor

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : İletişim Bilimci Hıfzı Topuz, çarşamba günü Yakın Doğu Üniversitesi\'nde (YDÜ) düzenlenecek iletişim paneline katılacak.



YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü\'nden verilen bilgiye göre, Türkiye’deki ilk iletişim fakültesinin kuruluşuna öncülük eden, 95 yaşındaki iletişim eğitimcisi Topuz, YDÜ İletişim Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yapılacak “Dünden Bugüne İletişim Eğitimi” başlıklı panelde sunum yapacak.



Panele, Topuz’un yanı sıra Türkiye’de iletişim eğitiminin akreditasyonu konusunda YÖK tarafından yetkilendirilen tek kuruluş olan İletişim Araştırmaları Derneği’nin Genel Sekreteri Füsun Özbilgen ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu da katılacak.



Özbilgen, iletişim eğitiminin standardizasyonuna yönelik yapılan akreditasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Özuslu ise iletişim fakültelerinin mezunlarının sektördeki performanslarını değerlendirecek.



“HIFZI TOPUZ İLE İLETİŞİM ÜZERİNE” PROJESİ İLE BELGESEL ÇEKİLECEK…



Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay’ın yönettiği “Hıfzı Topuz ile İletişim Üzerine” projesi kapsamında KKTC’ye gelecek olan Topuz, ayrıca YDÜ öğretim elemanlarıyla, iletişim alanına dair beş video röportaj gerçekleştirecek.



Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özejder, Yrd. Doç. Dr. Naile Berberoğlu, Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze ve Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç tarafından gerçekleştirecek röportajları içeren otuzar dakikalık beş belgesel film ile röportajların tümünün özetini kapsayan bir saatlik bir belgesel çalışması internet üzerinden yayınlanacak.



Belgesel filmlerinin yönetmenliğini Yrd Doç Dr Elnaz Nasehi ile Yakın Doğu TV Müdürü Evren Maner yapacak. Proje kapsamında, röportaj metinleri ayrıca daha sonra kitap olarak yayınlanacak.



(DOG/FEZ)

