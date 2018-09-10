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Ydü’de Yödak Onaylı 10 Yeni Doktora Ve Yüksek Lisans Programı Açıldı

Lefkoşa, 10 Eylül 18 (.): Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 10 yeni doktora ve yüksek lisans programı açtı. Yeni açılan bu programlara 2018-2019 Akademik Yılı’nda ilk kez öğrenci kabul edilecek.

Ydü’de Yödak Onaylı 10 Yeni Doktora Ve Yüksek Lisans Programı Açıldı

Lefkoşa, 10 Eylül 18 (.): Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 10 yeni doktora ve yüksek lisans programı açtı. Yeni açılan bu programlara 2018-2019 Akademik Yılı’nda ilk kez öğrenci kabul edilecek.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:16
Ydü’de Yödak Onaylı 10 Yeni Doktora Ve Yüksek Lisans Programı Açıldı

Lefkoşa, 10 Eylül 18 (.): Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 10 yeni doktora ve yüksek lisans programı açtı. Yeni açılan bu programlara 2018-2019 Akademik Yılı’nda ilk kez öğrenci kabul edilecek.

YDÜ’den yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Kurumları Yönetimi doktora programları ile Ebelik ve Medikal Biyoteknoloji Yüksek Lisans programları, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak ise Siyaset Bilimi ve Güvenlik Çalışmaları Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabul edilmeye başlandığı belirtildi. 

Bölümlere ilgi duyan adaylar, 28 Eylül 2018 tarihine kadar doktora ve yüksek lisans programlarına kayıt yaptırabilecekler. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı doktora ve yüksek lisans Programları hakkında detaylı bilgiyi adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri ile www.neu.edu.tr web sayfasından veya 223 64 64 (dahili 211-225-377) numaralı telefondan alabilecek.


(HÖ)
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