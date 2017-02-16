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16 Şubat 2017 Perşembe 11:09

Ydü’de Yatay Geçiş İçin Son Tarih 22 Şubat…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) 184 bölümüne yatay geçiş için başvurular 22 Şubat’ta sona eriyor.

Ydü'de Yatay Geçiş İçin Son Tarih 22 Şubat…
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Lefkoşa, 16 Şubat 17 : Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) 184 bölümüne yatay geçiş için başvurular 22 Şubat’ta sona eriyor.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 184 bölümden herhangi birine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, YDÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilecekler.

Yatay geçiş yapılabilecek bölümler şöyle:
“İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi,  İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı tüm bölümler.”

Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye www.neu.edu.tr  web sayfasından veya +90 392 223 64 64  no’lu (dahili 211-213-214-215) telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

(SEL)

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