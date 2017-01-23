Ydü Ara Dönem Kayıtları Başlıyor

Lefkoşa, 22 Ocak 17 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), ara dönem kayıtlarının yarın başlayacağını bildirdi.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, üniversitede bulunan 16 fakülte, 5 yüksekokul ve 188 bölüm için KKTC vatandaşları, 10 Şubat Cuma gününe kadar tercih ettikleri bölümlere kayıt yaptırabilecek.

Öğrenci kabul edilecek bölümler şöyle:

“İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sahne Sanatları Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bağlı bölümlerle birlikte, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bağlı tüm bölümler.”

Yakın Doğu Üniversitesi ara dönem kayıtları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar www.neu.edu.tr adresi ziyaret edilebilecek veya +90 392 223 64 64 numaralı telefondan Öğrenci İşleri Birimi ile görüşebilecek.

(EMR/HÖ)