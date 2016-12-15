YDÜ, Yarın Kandınsky’nin Doğum Günü Kapsamında Resim Sergisi Düzenleyecek

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü, yarın ünlü ressam Vasiliy Kandinsky’nin doğum günü kapsamında resim sergisi düzenleyecek.
YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sergi, yarın saat 12.00’de Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda açılacak.
Açılışı, Kültür Dairesi Müdürü Nikay Tunçalp ve Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Hüseyin Uzunboylu yapacak.
Sergide, Resim- İş Öğretmenliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin hazırladığı eserler sergilenecek.