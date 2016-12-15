YDÜ, Yarın Kandınsky’nin Doğum Günü Kapsamında Resim Sergisi Düzenleyecek

Açılışı, Kültür Dairesi Müdürü Nikay Tunçalp ve Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Hüseyin Uzunboylu yapacak.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sergi, yarın saat 12.00’de Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda açılacak.