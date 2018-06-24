YDÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi!



Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Büyük Salon’da yapıldı.



Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törene, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Porf. Dr. Murat Kocaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Porf. Dr. Gamze Mocan, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.



Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden uzman İrada Melikova’nın müzik dinletisiyle devam etti.



KONUŞMALAR



Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan törende yaptığı açılış konuşmasında, 10 yılını dolduran fakültelerinin, dünya tıp fakülteleri listesinde haklı olarak yerini aldığını kaydetti. Mocan, tüm mezunlara başarılar diledi.





Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu da, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 19 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokulu, 4 meslekyüksek okulu, 29 araştırma merkezi ve bin 600 öğretim elemanı ile birlikte yaklaşık 27 bine yakın öğrencisine en iyi eğitim ve öğretimi, araştırma ortamını sağladığına dikkat çekti.Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kıbrıs’ta birinci, Türkiye üniversiteleri arasında üçüncü sıraya yerleştiğini belirterek, hedeflerinin dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almak ve orada kalıcı olmak olduğunu kaydetti.Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Porf. Dr. Gamze Mocan öğrencilere “hekimlik yemini” ettirdi. Diplomalar dağıtılmadan ise, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Birincisi Dr. Alp Kaan Duran kütüğe ismini çakarak konuşma yaptı.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel tarafından dereceye giren öğrencilere, madalya ve diplomalarının takdimi gerçekleştirildi.Mezun öğrencilere diplomaları takdim edildikten sonra kep atma merasimiyle tören son buldu.