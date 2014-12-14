YDÜ “son Nefesin Ardından” İsimli Belgeselin Çekimlerine Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi “Son Nefesin Ardından” isimli belgesel için çalışmalarına başladı.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, “Son Nefesin Ardından” adlı belgesel ölü yıkamayı, kefenlemeyi ve defini anlatıyor.

Belgeselin yönetmenliğini Ferda Aşıroğlu ve Alper Gökçayır, yardımcı yönetmenliğini Betül Şimşek, görüntü yönetmenliğini Aptullah Sayar, sanat yönetmenliğini Bilal Kavalçalan, kurgu yönetmenliğini Muhammed Osman Gür ve metin yazarlığını Serkan Erkök üstleniyor.

Belgeselin Ocak 2015’te tamamlanması hedefleniyor.