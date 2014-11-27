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YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Günsel, Lordlar Kamarası’nda Konuşma Yapacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel davet edildiği İngiltere Parlamentosu’nda üst düzeyde toplantılara katılacak ve Lordlar Kamarası’nda konuşma yapacak.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Günsel, Lordlar Kamarası’nda Konuşma Yapacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel davet edildiği İngiltere Parlamentosu’nda üst düzeyde toplantılara katılacak ve Lordlar Kamarası’nda konuşma yapacak.

27 Kasım 2014 Perşembe 13:16
YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Günsel, Lordlar Kamarası’nda Konuşma Yapacak
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 Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel davet edildiği İngiltere Parlamentosu’nda üst düzeyde toplantılara katılacak ve Lordlar Kamarası’nda konuşma yapacak.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, dünyanın önde gelen diğer eğitim yatırımcılarıyla birlikte 1 Aralık’ta Lordlar Kamarası’nda düzenlenecek uluslararası bir toplantıya katılacak.

Günsel, “Dünyada ve KKTC’de Yüksek Öğrenimin Yeri” ve “Yakın Doğu Üniversitesi’nin Dünya Eğitim ve Bilimine Sağladığı Tarihsel Katkılar” konularında konuşacak.

Organizatörlüğünü Lordlar Kamarası Üyesi ve İngiltere Parlamentosu Liberal Demokrat Üyesi Lord John Kevin Sharkey’in yaptığı uluslararası etkinlikte, İngiltere Parlamentosu, uluslararası yüksek öğretim ve işbirliği konusunda dünya çapında seçkin eğitim yatırımcılarının katılacağı önemli bir organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak. 

Londra’ya beraberindeki bir heyetle yarın gidecek olan YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, bazı başka temaslarda da bulunacak.

Londra ziyareti sırasında Dr. Günsel’e “Anglo Turkish Healthcare Professionals Association (ATHPA)” tarafından Kıbrıs’taki sağlık eğitimine ve sağlıklı yaşama olan katkılarından dolayı bir de onursal ödül sunulacak.

Dr. Günsel onur davetlisi olarak Türk-İngiliz Ticaret Sanayi Odası Başkanı Emma Edhem’in vereceği yemeğe de katılacak.

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