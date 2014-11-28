YDÜ Karbon Fiber Araba Üreteceği Bildirildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) karbon fiberden araba üreteceği bildirildi.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, AR ekibi liderleriyle Londra’ya giderek karbon fiberden araba üretmek için anlaşma yaptı.

Günsel, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Güneş Tanrısı RA 25 yarış aracının ardından aerodinamik yapısı ve estetikliğiyle yeni bir yarış aracı üretmeye başladıklarını kaydederek, “Daha temiz bir gelecek için alternatif enerjili araç geliştirmeye, üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Hedeflerinin minimum enerjiyle maksimum mesafe gidebilen araçlar üretmek olduğunu belirten Günsel, “Dünya’nın geleceği açısından son derece önemli olan bu alanda yapacağı çalışmalarla üniversitemiz YDÜ’de önemli aktörler arasındaki yerini alacak” dedi.