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25 Temmuz 2017 Salı 10:16

YDÜ İletişim Fakültesi “Kaplumbağalara Hayat” Adlı Seminer Düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi, Perşembe günü, Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin katılımıyla “Kaplumbağalar(l)a Hayat” adlı seminer düzenliyor.

YDÜ İletişim Fakültesi 'Kaplumbağalara Hayat” Adlı Seminer Düzenliyor
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 Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi, Perşembe günü, Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin katılımıyla “Kaplumbağalar(l)a Hayat” adlı seminer düzenliyor.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü Robin Snape tarafından verilecek olan seminer, saat 11.00’de YDÜ İletişim Fakültesi Salon 13’te yer alacak.

YDÜ İletişim Fakültesi organizasyonu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell katkılarıyla düzenlenecek ve bir saat sürecek seminere tüm çevre dostlarının davetli olduğu belirtildi.

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