YDÜ İle Çukurova Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Çukurova Üniversitesi arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ile YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel arasında Çukurova Üniversitesi'nde 3+3 yıllık işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında her iki üniversite bünyesinde bulunan fakülte, enstitü ve yüksekokullar, sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konusunda ortak çalışma yürütecek, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi, staj programının yanı sıra yeni kurulacak Ziraat Fakültesi ile ilgili işbirliği yapılacak.

Birçok bölümü bulunacak Ziraat Fakültesi bünyesinde bir de Araştırma ve Uygulama Çiftliği kurulacak.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, “Hayallerimizi gerçekleştirmeye çalıştığımız üniversite kurma yıllarımızda kardeşlik kurabildiğimiz ilk üniversitelerden biri olan Çukurova Üniversitesi ile imzaladığımız işbirliği protokolü her iki üniversite için büyük bir imza oldu. 26 yıldır üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Bilim üreten bir üniversite olmak en büyük hedefimiz. Bunu başarmanın en büyük yolu bütün anabilim dallarını tek çatı altında toplamaktır. Biz de bunu yapıyoruz" dedi.