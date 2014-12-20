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YDÜ İle Beyarmudu Belediyesi Kadın Girişimcilere Yönelik Ortak Proje Gerçekleştiriyor

Beyarmudu Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence’e bağlı Toplumsal Araştırma Merkezi ve Turizm Araştırma Merkezi işbirliğiyle “Kadın Girişimcilik: Öğrenme ve Liderlik Atölyeleri Projesi” 2015 Ocak ayı itibari ile Güney Mesarya bölgesinde yürürlüğe konulacak.

YDÜ İle Beyarmudu Belediyesi Kadın Girişimcilere Yönelik Ortak Proje Gerçekleştiriyor

Beyarmudu Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence’e bağlı Toplumsal Araştırma Merkezi ve Turizm Araştırma Merkezi işbirliğiyle “Kadın Girişimcilik: Öğrenme ve Liderlik Atölyeleri Projesi” 2015 Ocak ayı itibari ile Güney Mesarya bölgesinde yürürlüğe konulacak.

20 Aralık 2014 Cumartesi 10:23
YDÜ İle Beyarmudu Belediyesi Kadın Girişimcilere Yönelik Ortak Proje Gerçekleştiriyor
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 Beyarmudu Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence’e bağlı Toplumsal Araştırma Merkezi ve Turizm Araştırma Merkezi işbirliğiyle “Kadın Girişimcilik: Öğrenme ve Liderlik Atölyeleri Projesi” 2015 Ocak ayı itibari ile Güney Mesarya bölgesinde yürürlüğe konulacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler DairesiMüdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, süreç içerisinde Mesarya bölgesindeki kadınların bilişim ve bilgi çağında kimlik rolünün vurgulanması ve girişimcilik ruhunun öneminin örgüt ve toplumlarda verimlilik katması amacıyla projenin önem taşıdığı kaydedildi.

Center of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı konuyla ilgili açıklamasında, Centre of Excellence bağlı iki merkezin Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanları Doç Dr. Fahriye Altınay ve Doç. Dr. Zehra Altınay ve Turizm Araştırmaları ve Geliştirme Merkezi Başkanı Doç. Dr. Tulen Saner’in proje yürütücüleri olacağını belirtti.

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