YDÜ Hemşirelik Bölümü Milano’da Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Koordinatörü Yrd. Doç Dr. Özdem Nurluöz ile araştırma görevlisi Samin Esmaielzadeh, İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleştirilen “III. İnternational Conference On İnterdisiplinary Research In Education.(İCOİNE) Kongresi”ne katıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Yrd. Doç Dr. Özdem Nurluöz, “Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık, Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi; KKTC Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bir Uygulama” konulu araştırmasını video sunum olarak gerçekleştirdi.

YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi Samin Esmaielzadeh ise, “Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Davranışları İle İlgili Algı Düzeylerinin Belirlenmesi” konulu yüksek lisans tezini Video sunum olarak gerçekleştirdi.