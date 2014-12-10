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YDÜ Hastanesi’ne Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu Tarafından Abd’de “en İyi Kalite Liderlik Ödülü” Verildi

YDÜ Hastanesi’ne Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde “En İyi Kalite Liderlik Ödülü” verildi.

YDÜ Hastanesi’ne Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu Tarafından Abd’de “en İyi Kalite Liderlik Ödülü” Verildi

YDÜ Hastanesi’ne Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde “En İyi Kalite Liderlik Ödülü” verildi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 14:37
YDÜ Hastanesi’ne Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu Tarafından Abd’de “en İyi Kalite Liderlik Ödülü” Verildi
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GÜNSEL: “DÜNYAMIZ DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM STANDARDINA ANCAK BAŞARILARIN ETKİN PAYLAŞIMIYLA ULAŞABİLİR”

 YDÜ Hastanesi’ne Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde “En İyi Kalite Liderlik Ödülü” verildi.

Ödül Las Vegas’ta düzenlenen törende YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e verildi.

Günsel törende yaptığı konuşmada, dünyanın daha kaliteli bir yaşam standardına ancak eğitim, sağlık gibi önemli alanlardaki başarıların etkin paylaşımıyla ulaşabileceğini vurguladı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre; Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu tarafından çeşitli hizmet alanlarında yapılan değerlendirmeler sonucunda sağlık alanında 2014 yılı En İyi Kalite Liderlik Ödülü YDÜ Hastanesi’ne layık görüldü.

GÜNSEL: “ADALAR VE KITALAR ARASINDAKİ FARKI MİNİMUMA İNDİRDİK”

Açıklamada, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’in törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin sosyokültürel, siyasi yapısı, insanları ile turizm, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki olanakları ve YDÜ’nün uluslararası faaliyetleri hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Günsel konuşmasında şunları dile getirdi:

“Sağlık ve eğitim alanlarında adalar ve kıtalar arasındaki farkı minimuma indirdik, artık dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki sağlık ve eğitim olanakları bir ada ülkesi olan KKTC’de de fazlasıyla bulunuyor.

YDÜ Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetleri artık sadece kendi ülkemizin insanına değil, beş kıtanın insanına da ulaşmıştır. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel çalışmalarının da dünya sağlık literatürüne yön verdiğini büyük bir gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna ilaveten birçok ülkede halen yapılamayan yapay kalp nakli gibi operasyonların bugün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde birbiri arkasına büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini de bilginize getirmek istiyorum.

Bugün dünya için önemli olan, özellikle sağlık ve eğitim alanındaki faydanın ve başarıların bütün dünya insanları tarafından paylaşılmasıdır.

Biz bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bugün dünyanın 108 ülkesinin insanına en çağdaş standartlarda sağlık ve eğitim imkanı sunuyor. Kıbrıs’tan ve dünyanın diğer ülkelerinden ABD’ye uzandığımız bu uluslararası zirvede, görüyoruz ki dünyamız daha kaliteli bir yaşam standardına ancak başarıların etkin paylaşımıyla ulaşabilir.”

ÖDÜLLER...

Açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile birlikte, kendi konularında dünyanın en başarılı kuruluşları arasında gösterilen Japonya’dan Asahi Grup Holding, Avustralya’dan Maras Grup, İtalya’dan Admiral Grup, İngiltere’den Ve Interactive, İrlanda’dan Netwatch System, Polonya Çevre Bakanlığı, İsveç’ten Plantagon, Danimarka’dan MindZet A/S, Hollanda’dan Philips gibi firmalar  ve devlet kurumlarının gösterdikleri üstün başarı dolayısıyla ödüle layık görüldüklerine yer verildi.

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