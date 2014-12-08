YDÜ Hastanesi En İyi Kalite Liderlik Ödülüne Layık Görüldü.

Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu, sağlık hizmetleri konusunda En İyi Kalite Liderlik Ödülü’nü Amerika Birleşik Devletleri’nde YDÜ Hastanesi’ne veriyor.

YDÜ’den yapılan açıklamada; Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu, ABD’nin Las Vegas kentinde yarın uluslararası katılım ile gerçekleştirilecek törende sağlık hizmetleri konusunda En İyi Kalite Liderlik Ödülü’nü YDÜ Hastanesi’ne verecek. Ödül, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e sunulacak.

Açıklamada, sözkonusu ödülü, dünya çapında hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlara faaliyet gösterdikleri alanlarda gelişim, yenilikçilik ve sürdürülebilir toplam kalite alanlarındaki başarıları için Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda verildiği kaydedildi.