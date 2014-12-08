Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

YDÜ Hastanesi En İyi Kalite Liderlik Ödülüne Layık Görüldü.

Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu, sağlık hizmetleri konusunda En İyi Kalite Liderlik Ödülü’nü Amerika Birleşik Devletleri’nde YDÜ Hastanesi’ne veriyor. 

YDÜ Hastanesi En İyi Kalite Liderlik Ödülüne Layık Görüldü.

Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu, sağlık hizmetleri konusunda En İyi Kalite Liderlik Ödülü’nü Amerika Birleşik Devletleri’nde YDÜ Hastanesi’ne veriyor. 

08 Aralık 2014 Pazartesi 08:29
YDÜ Hastanesi En İyi Kalite Liderlik Ödülüne Layık Görüldü.
banner238

 Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu, sağlık hizmetleri konusunda En İyi Kalite Liderlik Ödülü’nü Amerika Birleşik Devletleri’nde YDÜ Hastanesi’ne veriyor.

YDÜ’den yapılan açıklamada; Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Konvansiyonu, ABD’nin Las Vegas kentinde yarın uluslararası katılım ile gerçekleştirilecek törende sağlık hizmetleri konusunda En İyi Kalite Liderlik Ödülü’nü YDÜ Hastanesi’ne verecek. Ödül, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e sunulacak.

Açıklamada, sözkonusu ödülü, dünya çapında hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlara faaliyet gösterdikleri alanlarda gelişim, yenilikçilik ve sürdürülebilir toplam kalite alanlarındaki başarıları için Avrupa Topluluğu Kalite Araştırma Kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda verildiği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim