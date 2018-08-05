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YDP’den Randevu Açıklaması

“ANKARA’DAKİ MUHATAPLAR HÜKÜMETİN TAVRINDAN RAHATSIZ, BU NEDENLE RANDEVU TALEBİNİ YANITSIZ BIRAKIYOR”

YDP’den Randevu Açıklaması

“ANKARA’DAKİ MUHATAPLAR HÜKÜMETİN TAVRINDAN RAHATSIZ, BU NEDENLE RANDEVU TALEBİNİ YANITSIZ BIRAKIYOR”

05 Ağustos 2018 Pazar 10:43
YDP’den Randevu Açıklaması

“ANKARA’DAKİ MUHATAPLAR HÜKÜMETİN TAVRINDAN RAHATSIZ, BU NEDENLE RANDEVU TALEBİNİ YANITSIZ BIRAKIYOR”
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ankara’daki muhatapların hükümetin tavrından rahatsız olduğunu, bu nedenle hükümetin randevu talebini yanıtsız bıraktığını savundu.
Hükümet yetkililerinin aylardan beridir Ankara’daki muhataplarından randevu istediğini ancak alamadığını öne süren Arıklı, yazılı açıklamasında hükümeti eleştirdi.
Arıklı,  “Şüphesiz Türkiye’deki sistem değişikliği ve Kıbrıs’tan sorumlu muhatap bakanın belli olmaması randevu için resmi bir gerekçe olarak ileri sürülebilir ama bize göre asıl sebep bu değil” dedi. 
Hükümetin 2016-2018 ekonomik protokolüyle ilgili hiç bir adım atmadığını, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin öneri ve hassasiyetlerine önem vermediğini, Türkiye’yi sadece “para kaynağı” olarak gördüğünü, bazı vekillerin Türkiye’yi rencide eden söz ve davranışlarda bulunduğunu savunan Arıklı, bu nedenle randevu taleplerine dönüş olmadığını öne sürdü.
Arıklı, “Eminiz ki Anavatan Türkiye yetkilileri de mevcut hükümetin gelip geçici olduğunu, aslolanın Kıbrıs Türkü ve onun iradesi KKTC olduğunun idraki içerisinde her zaman olduğu gibi yardım elini uzatacak” dedi.
“Yeniden Doğuş Partisi olarak biz Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizin kötü olmasından memnun olacak bir parti değiliz” diyen Arıklı, TC-KKTC ilişkilerinin kötü olmasından ancak KKTC’ye inanmayan, “Tek Çare Federasyon” diyen kesimin memnun olacağını söyledi. 
Başbakan Tufan Erhürman’ın kararını vermesi gerektiğini de söyleyen Arıklı, “ Ya parti içerisindeki ‘Panfederalist cephe’ ye teslim olacak ve ‘Başaramadık, yapamadık’ diyerek istifa edecek veya KKTC’nin Başbakanı olarak kararlı bir şekilde ekonominin ve reel politikanın gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı.
 


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Son Güncelleme: 05.08.2018 14:05
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