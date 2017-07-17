YDP’den Mukaveleli Askerlerle İlgili Açıklama...

Lefkoşa, 17 Temmuz 17 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı içinde en önemli unsurlardan biri olan mukaveleli askerlerin (Uzman Çavuş, Onbaşı, Er) sorunlarını çözmek için hükümetin hiç bir adım atmadığını savundu.

BÜYÜKYILMAZ: “UZMAN ASKERLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı içinde en önemli unsurlardan biri olan mukaveleli askerlerin (Uzman Çavuş, Onbaşı, Er) sorunlarını çözmek için hükümetin hiç bir adım atmadığını savundu.

Özellikle uzman askerlerin emeklilik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Büyükyılmaz, mukavele imzalayan askerlerin bayanlarda 40 ve erkeklerde 45 yaşından sonra sivil işçiliğe geçiş yapmaları ve sivil olarak emekli olmalarının haksızlık olduğunu bildirdi.

Büyükyılmaz, partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, ayrıca mukaveleli askerlerin görev sürelerinin 12. yılında barem artışlarının durmasının da bir haksızlık olduğunu ve mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Büyükyılmaz, bunun dışında diğer muvazzaf askerlere verilen fakat 2011 den sonra işe giren mukaveleli askerlere verilmeyen iş güçlüğü ödeneği ve kıdem tazminatının da ödenmesi ve bu ayrımın ortadan kaldırılması gerektiğini de hatırlattı.

Güvenlik Kuvvetleri personelinin konut ihtiyacını karşılamak için kurulan kooperatife uzmanların üye yapılmamasını da eleştiren Büyükyılmaz, bunun da büyük haksızlıklardan biri olduğunu ifade etti.

Kamuoyunda “uzman” olarak bilinen mukaveleli askerlerin bunlara benzer birçok sorunları bulunduğunu bildiren Büyükyılmaz, GKK’nın omurgası olan bu kadroların uğradığı haksızlıkların süratle düzeltilmesi ve GKK içinde eşitlik ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

YDP olarak “uzman” askerlerin sıkıntılarını ve çözüm yollarını bildiklerini belirten Büyükyılmaz, Seçim bildirgesinde bunları nasıl çözeceklerini tüm detayları ile kamuoyuna duyuracaklarını da açıkladı.