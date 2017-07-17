Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:26

YDP’den Mukaveleli Askerlerle İlgili Açıklama...

Lefkoşa, 17 Temmuz 17 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı içinde en önemli unsurlardan biri olan mukaveleli askerlerin (Uzman Çavuş, Onbaşı, Er) sorunlarını çözmek için hükümetin hiç bir adım atmadığını savundu.

YDP'den Mukaveleli Askerlerle İlgili Açıklama...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

BÜYÜKYILMAZ: “UZMAN ASKERLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı içinde en önemli unsurlardan biri olan mukaveleli askerlerin (Uzman Çavuş, Onbaşı, Er) sorunlarını çözmek için hükümetin hiç bir adım atmadığını savundu.

Özellikle uzman askerlerin emeklilik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Büyükyılmaz, mukavele imzalayan askerlerin bayanlarda 40 ve erkeklerde 45 yaşından sonra sivil işçiliğe geçiş yapmaları ve sivil olarak emekli olmalarının haksızlık olduğunu bildirdi.

Büyükyılmaz, partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, ayrıca mukaveleli askerlerin görev sürelerinin 12. yılında barem artışlarının durmasının da bir haksızlık olduğunu ve mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Büyükyılmaz, bunun dışında diğer muvazzaf askerlere verilen fakat 2011 den sonra işe giren mukaveleli askerlere verilmeyen iş güçlüğü ödeneği ve kıdem tazminatının da ödenmesi ve bu ayrımın ortadan kaldırılması gerektiğini de hatırlattı.

Güvenlik Kuvvetleri personelinin konut ihtiyacını karşılamak için kurulan kooperatife uzmanların üye yapılmamasını da eleştiren Büyükyılmaz,  bunun da büyük haksızlıklardan biri olduğunu ifade etti.

Kamuoyunda “uzman” olarak bilinen mukaveleli askerlerin bunlara benzer birçok sorunları bulunduğunu bildiren Büyükyılmaz, GKK’nın omurgası olan bu kadroların uğradığı haksızlıkların süratle düzeltilmesi ve GKK içinde eşitlik ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

YDP olarak “uzman” askerlerin sıkıntılarını ve çözüm yollarını bildiklerini belirten Büyükyılmaz, Seçim bildirgesinde bunları nasıl çözeceklerini tüm detayları ile kamuoyuna duyuracaklarını da açıkladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Resmi Gazete'den yeni kararlar... İşte Resmi Gazete'den yeni kararlar...
Anastasiadis: Müzakere masasına dönmeye hazırım Anastasiadis: Müzakere masasına dönmeye hazırım
Polisiye Olaylar Polisiye Olaylar
Ltb Başkanı Harmancı, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür Ve Dayanışma Derneği Yetkililerini Kabul Etti Ltb Başkanı Harmancı, Küçük Kaymaklı Eğitim...
Resmi Gazete’den Haberler… Resmi Gazete’den Haberler…
İskele Esnaf Ve Zanaatkarlar Birliği Başkanlığına Serkan Kırmızı Seçildi İskele Esnaf Ve Zanaatkarlar Birliği Başkanlığına...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

İşte Resmi Gazete'den yeni kararlar...

Haberi Oku