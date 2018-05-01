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YDP’den Kıbrıs Konusunda Değerlendirme!

ÖZTÜRK: “CUMHURBAŞKANI, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ GÜNDEME ALMALI”

YDP’den Kıbrıs Konusunda Değerlendirme!

ÖZTÜRK: “CUMHURBAŞKANI, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ GÜNDEME ALMALI”

01 Mayıs 2018 Salı 09:52
YDP’den Kıbrıs Konusunda Değerlendirme!

ÖZTÜRK: “CUMHURBAŞKANI, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ GÜNDEME ALMALI” Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Vekili Enver Öztürk, B planı olarak iki devletli çözümün gündeme almasını isteyerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, “Bu çözüme engel olmamalısınız” diyerek seslendi.
Öztürk, 50 sene daha ucu açık federasyon görüşmelerine mahkum edilmenin Kıbrıs Türkü’ne ihanet olacağını belirtti. 
YDP Genel Başkan Vekili Enver Öztürk, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Rum tarafı Guterres çerçevesini sulandırmadan kabul etmeye hazırsa bir an önce açıklasın. Stratejik bir paket anlaşması olarak bunu ilan edelim”  açıklamalarını yazılı bir açıklamayla değerlendirdi.
Enver Öztürk, Akıncı’nın bu teklifi Türkiye’nin iki devletli çözüm teklifinden kaçmak için yaptığını öne sürerek, “Cumhurbaşkanı’nın ‘Gutteres çerçevesini stratejik belge olarak kabul edelim’ demesini kabul etmek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ısrarla üzerinde durduğu ve bizim de alkışlayarak kabul ettiğimiz ‘Ucu açık görüşmeye hayır’ tezi Gutteres çerçevesinde yoktur” dedi.
Crant-Montana’da masayı terk edenin, terk ediş sebebinin, Akıncı’nın Crant-Montana'dan sonra söylediklerinin ortada olduğunu kaydeden Öztürk, “YDP olarak Sayın Cumhurbaşkanına bir an evvel B planına geçerek iki devletli bir çözümü gündemine almasını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 01.05.2018 13:08
Anahtar Kelimeler:
YDP’KıbrısDeğerlendirme
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