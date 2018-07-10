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YDP’den Hükümet ve Zamlara Eleştiri!

ÖZTÜRK: “BIÇAK KEMİĞE DAYANDI… ZAMLARI ÖDEMEYİN FATURAYI HÜKÜMETE GÖNDERİN'

YDP’den Hükümet ve Zamlara Eleştiri!

ÖZTÜRK: “BIÇAK KEMİĞE DAYANDI… ZAMLARI ÖDEMEYİN FATURAYI HÜKÜMETE GÖNDERİN'

10 Temmuz 2018 Salı 12:16
YDP’den Hükümet ve Zamlara Eleştiri!


ÖZTÜRK: “BIÇAK KEMİĞE DAYANDI… ZAMLARI ÖDEMEYİN FATURAYI HÜKÜMETE GÖNDERİN'

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, elektrik ve akaryakıta yapılan zamların halka zulüm olduğunu savundu. Halka faturaları ödemeyip, hükümete götürme çağrısında bulunan Öztürk, “Bu hükümet ne yapmak istemektedir? Ekonomik çıkmaz yaşayan halkı yaşamaz hale mi getirmektir amaç? Bıçak kemiğe dayanmış, kemik aşınmaya başlamıştır. Hükümet aklını başına almalı, halkın çıkarına çalışmalı” dedi.


Konuyla ilgili açıklamasında, CTP, HP, TDP ve DP'nin sadece kendi yandaşlarına sağladıkları çıkar ve menfaatle anılmaya başladığına işaret eden Öztürk, "Buradan Tufan Hocamıza Sayın Başbakan'a sormak istiyorum. Yapılanlar karşısında neden sessiz kalıyor. Nerede demokrat ve halkın çıkarını düşünen Başbakan? Nerede bizlere kalkınma gelişme yolsuzluklar üzerine demokrat duruşlar sergileyen Başbakan?" dedi.

Enver Öztürk, iktidarın Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı aylık toplantılarda veya haftalık toplantılarda Kıbrıs Türk halkının rahatlamasına yönelik adımların atılmasıyla ilgili çalışmalar yapmadığını savundu.

Öztürk, şöyle devam etti:
“Hükümet Silihdar’a çıkıyor, bekliyoruz ülkenin sorunları görüşülecek, ekonomik ve sosyal adımlar atılacak. Nerede? Ortaya çıka çıka laf çıkıyor. Sırf aman Rumlar bizi sevsin adımları ve açıklamaları. Bu nasıl bir anlayıştır, ülke yangın yerine dönmüş kimsenin umurunda değil. Ama biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. YDP, halkı için ne gerekiyorsa yapacak. Eylemse eylem, sokağa inmekse inmek. Halk hizmet bekliyor, aş bekliyor. Şov ile sosyal medya ile hükümetçilik yapılsın istemiyor."

Öztürk, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan halkın sorunlarıyla ilgilenmesini istedi.

ERDOĞAN HEYECANI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyarete de değinen “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz… Türkiye’mize bizlere verdiği destek için tekrardan şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Erdoğan'ın gelişini eleştirenlerin azınlık bir grup olduğunu savunan Öztürk, Kıbrıs Türk halkının gönlünden Türkiye sevgisinin silinmeyeceğini ve buna asla izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

 

 

 

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Son Güncelleme: 10.07.2018 16:04
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