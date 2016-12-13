YDP’den Çakıcı’ya Eleştiri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın Toplumcu Kurtuluş Partisi’ne (TKP) üye olduklarını açıkladığı 102 kişilik listede aralarında yetkili kurullarında da görev almakta olan birçok YDP’li üye bulunduğunu kaydetti.

“ÇAKICI, AÇIKLADIĞI ÜYE LİSTESİNİ GÖZDEN GEÇİRSİN”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın Toplumcu Kurtuluş Partisi’ne (TKP) üye olduklarını açıkladığı 102 kişilik listede aralarında yetkili kurullarında da görev almakta olan birçok YDP’li üye bulunduğunu kaydetti.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada “Sayın Çakıcı hiç olmazsa YDP Genel Sekreter Yardımcısı İsmet İlkhan ve ailesini bu listenin dışında tutabilseydi” diyerek Çakıcı’yı üye listesini tekrar gözden geçirmeye davet etti.

Zaroğlu, YDP olarak üye sayısını sürekli artırdıklarını belirterek, partiye üye olanları afişe etmeyeceklerini, kimin ne kadar güçlü olduğunu seçimlerin göstereceğini kaydetti.