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13 Aralık 2016 Salı 10:29

YDP’den Çakıcı’ya Eleştiri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın&nbsp; Toplumcu Kurtuluş Partisi’ne (TKP) üye olduklarını açıkladığı 102 kişilik listede aralarında yetkili kurullarında da görev almakta olan birçok YDP’li üye bulunduğunu kaydetti.

YDP'den Çakıcı'ya Eleştiri
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“ÇAKICI,  AÇIKLADIĞI ÜYE LİSTESİNİ GÖZDEN GEÇİRSİN”

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın  Toplumcu Kurtuluş Partisi’ne  (TKP) üye olduklarını açıkladığı 102 kişilik listede aralarında yetkili kurullarında da görev almakta olan  birçok YDP’li üye bulunduğunu kaydetti.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada  “Sayın Çakıcı hiç olmazsa  YDP Genel Sekreter Yardımcısı  İsmet İlkhan ve ailesini bu listenin dışında tutabilseydi” diyerek Çakıcı’yı üye listesini tekrar gözden geçirmeye davet etti.

Zaroğlu, YDP olarak üye sayısını sürekli artırdıklarını belirterek,   partiye üye olanları afişe etmeyeceklerini, kimin ne kadar güçlü olduğunu  seçimlerin göstereceğini kaydetti.

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