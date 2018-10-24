Ydp: “tohumculukla İlgili Yasanın Meclis\'e Geri Gönderilmesinden Memnunuz”

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi(YDP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası’nı yeniden görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, “Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e geri gönderilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Öztürk, konuyla ilgili açıklamasınd, yasa tasarısının oylaması sırasında sadece YDP’nin tepki gösterdiğine işaret ederek, “AB ile uyum yasaları çerçevesinde bize dayatılan bu yasayla ülkemizin tohumculukta dışa bağımlı bir hale geleceği bir yana, genetiğiyle oynanmış tohumların uzun vadede insan sağlığına olumlu veya olumsuz ne gibi etkilerinin olacağı ilmen ortaya konulmadığı da bir gerçektir” dedi.

Bu yasayla ülkeye ait geleneksel tohumculuğun da ortadan kalkacağını kaydeden Öztürk, benzer düzenlemenin AB yasalarıyla uyum altında Türkiye’ye de dayatıldığını belirtti. Düzenleme sayesinde binlerce yıllık bir geleneğe sahip Anadolu tohumculuğunun öldürüldüğünü savunan Öztürk, Türkiye’deki etkileri incelenmeden ayni düzenlemenin Kuzey Kıbrıs’ta da hayata geçirilmeye çalışılmasının “talihsizlik” olduğunu savundu.

Öztürk, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin, Cumhurbaşkanına yasayı Meclise geri göndermesini tavsiye etmesinin de siyasi olgunluk olduğunu ifade etti.

(ID/FEZ)