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05 Mayıs 2017 Cuma 13:14

Ydp, Tarım Bakanlığı’nın Hayvancılık Politikasını Eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Tarım Bakanlığı’nın hayvancılık konusundaki politikalarını eleştirerek, “Bakanlığın yanlış tutumu nedeniyle kasaplar ile hayvancıların karşı karşıya getirildiğini” savundu

Ydp, Tarım Bakanlığı'nın Hayvancılık Politikasını Eleştirdi
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Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.):  Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Tarım Bakanlığı’nın hayvancılık konusundaki politikalarını eleştirerek, “Bakanlığın yanlış tutumu nedeniyle kasaplar ile hayvancıların karşı karşıya getirildiğini” savundu

Yazılı bir açıklama yapan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu,  var olduğu iddia edilen et açığı sorunun çözümü adına önerilerde bulundu.

Öneriler arasında “üreticilerin elindeki kasaplık hayvanların sayımının yapılması; kayıt altına alınan hayvanların ivedilikle mezbahalara yönlendirilerek piyasanın rahatlatılması; iddia edildiği gibi yeteri miktarda ve nitelikte hayvan tespiti yapılamaz ise, ülke ihtiyacı kadar etin Toprak Ürünleri Kurumu eliyle getirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılması” bulunuyor.

(GÖZ/HA)

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