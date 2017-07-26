Ydp: “maronit Köylerinin İskana Açılması Olumlu Bir Gelişme”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin ortaklaşa aldıkları karar doğrultusunda Maronitlere ait bazı köylerin iskana açılması ve Maronitlere geri dönüş hakkı tanınmasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Lefkoşa, 26 Temmuz 17 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP), KKTC devlet ve hükümet yetkililerinin ortaklaşa aldıkları karar doğrultusunda Maronitlere ait bazı köylerin iskana açılması ve Maronitlere geri dönüş hakkı tanınmasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Böylece yıllardır boş bekletilen Gürpınar ve Özhan köyleri kullanıma açılmış olacak, Kormacit ve Dipkarpaz canlanmış olacaktır. Bu karar ile ülkemize gelecek olan Maronitlerin iskan ve rahabilitesi için de ayrı bir ekip kurulmalı ve karşılaşabilecekleri sorunlar çözülmelidir” denildi.

Açıklamada, atılması gereken ikinci büyük adımın ise Kapalı Maraş’ın iskana açılması olması gerektiği ifade edilerek, hükümetin bu konuda inisiyatif üstlenmek zorunda olduğu savunuldu ve özetle şunlar iddia edildi:

“Ne yazık ki önümüzdeki seçimlere kilitlenen bu hükümetin, partizanlık yapmak ve yandaşlara imkan sağlamak dışında başka bir şey düşünmediği de bir gerçektir.

Bu Hükümetin yapacağı en iyi şey bir an evvel erken seçime giderek halkın çilesine son vermektir.”

(HA)