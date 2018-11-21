Ydp: “mağusa Emirnamesi, Bölgenin İdam Fermanıdır"





Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Emirnamelerinin bölgenin idam fermanı olduğunu savundu.YDP Gazimağusa İlçe Başkanı Mehti Uysal yaptığı yazılı açıklamada, KKTC halkı ve esnafının yararına olacak her yasanın yanında, zarara uğratacak kararların da karşısında olduklarını belirterek, gündemde olan emirnamelere parti olarak karşı olduklarını kaydetti.Uysal, söz konusu emirnamelerin uygulanmasıyla, ekonomik krizdeki ülkenin lokomotif sektörü inşaat sektörünün zarar göreceğini savundu. Uysal, kat sınırlamasından dolayı konut fiyatlarının artacağını, altyapı sorununun emirnameyle daha da büyüyeceğini ileri sürdü.Emirnamelerin arsa fiyatlarının yükselmesine neden olacağını savunan Uysal, kısıtlı olan toprağın da heba edileceğini kaydetti.Uysal, YDP olarak bugüne dek uygulanan tüm emirnamelere karşı olduklarını belirterek, kalıcı bir imar planı ve/veya imar yasalarının yapılmasının destekçisi olacaklarını ifade etti.(YIL/FEZ)