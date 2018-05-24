Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103592
ALTIN
195.166
DOLAR
4.6812
STERLİN
6.2799
EURO
5.4891
Apartmandan düşen kişi ağır yaralandı
APARTMANDAN DÜŞEN KİŞİ AĞIR YARALANDI
Denktaş yalanladı!
DENKTAŞ YALANLADI!
Gümüş, Güney Kıbrıs'ta Yakalandı!
Firari Gümüş Güney'de yakalandı...
Gazimağusa’da iş kazası
1 KİŞİ YARALANDI
banner256

Ydp Lefkoşa Belediye Başkan Adayını Değiştirdi…yeni Aday Mehmet Ünal Bay

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 (.): YDP MYK’sı Lefkoşa Belediye Başkan adayı Kemal Altuncuoğlu’nun yerine Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay’ı aday göstermeye karar verdi.

Ydp Lefkoşa Belediye Başkan Adayını Değiştirdi…yeni Aday Mehmet Ünal Bay

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 (.): YDP MYK’sı Lefkoşa Belediye Başkan adayı Kemal Altuncuoğlu’nun yerine Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay’ı aday göstermeye karar verdi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 09:51
Ydp Lefkoşa Belediye Başkan Adayını Değiştirdi…yeni Aday Mehmet Ünal Bay

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 (.): YDP MYK’sı Lefkoşa Belediye Başkan adayı Kemal Altuncuoğlu’nun yerine Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay’ı aday göstermeye karar verdi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, dün akşam yapılan MYK toplantısından sonra konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı şunları söyledi:
“Kemal Altuncuoğlu çok değerli bir şahıs. Lefkoşa için heyecanı var, projeleri var. Ama bir türlü parti ile uyumlu çalışma ortamı oluşturulamadı. MYK’mız da dün akşam toplanarak konuyu değerlendirdi ve aday değişikliğine karar verdi.”
MEHMET ÜNAL BAY
banner277
1947 Gaziantep doğumlu olan Mehmet Ünal Bay, basın- yayın yüksek okulu mezunudur. İşletmeci olan Mehmet Ünal Bay halen YDP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.
(AK/HA) FOTOĞRAFLI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apartmandan düşen kişi ağır yaralandı
Apartmandan düşen kişi ağır yaralandı
Sol Hareket, Ekonomik Önerilerde Bulundu
Sol Hareket, Ekonomik Önerilerde Bulundu
Yerel Seçime Doğru.. CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan Adayı Karavezirler Gaziköy’ü Ziyaret Etti
Yerel Seçime Doğru.. CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan Adayı Karavezirler Gaziköy’ü Ziyaret Etti
Gazimağusa Kaymakamlığı Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulu Toplandı!
Gazimağusa Kaymakamlığı Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulu Toplandı!
"Başbakan Erhürman: “Kısa Vadeli Tedbirlerin Bugün- Yarın Hayata Geçme Olasılığı Yüksek”
"Başbakan Erhürman: “Kısa Vadeli Tedbirlerin Bugün- Yarın Hayata Geçme Olasılığı Yüksek”
Özdemir Kalkanlı’nın Arabası Yandı
Özdemir Kalkanlı’nın Arabası Yandı
KTOEÖS: “Varlığımıza karşı yapılan saldırılara artık dur deyin”
KTOEÖS: “Varlığımıza karşı yapılan saldırılara artık dur deyin”
Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi başladı
Basın-Sen seçim adaylığı dolayısıyla Soyalan’ın görevini geçici olarak dondurma kararı aldı
Basın-Sen seçim adaylığı dolayısıyla Soyalan’ın görevini geçici olarak dondurma kararı aldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KTSO arasında protokol imzalandı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KTSO arasında protokol imzalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim