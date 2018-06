Ydp, Lapta Ve Alsancak Belediye Meclis Üyelerini Tanıttı

Lefkoşa, 6 Haziran 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Lapta ve Alsancak Belediye Meclis üyesi adaylarını dün akşam düzenlenen iftar yemeğinde tanıttı.



YDP’nin destek verdiği Alsancak Bağımsız Belediye Başkan adayı Fırat Ataser’in de katıldığı iftar yemeğinde konuşan yapan YDP Girne Seçim Komite Başkanı Bülent Kaya, YDP’nin bir bayrak olduğunu ve bu bayrağın en yükseğe çekilmesi için her gönüldeşin seferber olması gerektiğini söyledi.



YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP nin belediye başkanlığı için Lefkoşa’nın dışında aday göstermemesinin nedenlerine değinerek, ısrarla yerel yönetimlerde reform istediklerini ve “batık belediyelere” seçim yapılmasını kabullenemedikleri için aday göstermediklerini kaydetti.



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise YDP’nin bir misyon partisi olduğunu, bu misyonu yerine getirmek için olağanüstü çaba sarf ettiğini söyledi. Arıklı, “Kurulduğumuzda bize ayrımcı, bölücü damgası vurmaya çalışanlar sanırım bugün bizim gösterdiğimiz performansa bakarak utanıyorlardır. 2 Milletvekili ile Mecliste fark yaratıyoruz. Biz her türlü ırkçılığı, bölücülüğü, ayrımcılığı ayaklarımızın altına aldık. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz.” dedi.









Alsancak’ta güzel icraatlar yapıldığını ve ekonomik olarak en iyi belediyelerden biri olduğunu söyleyen Arıklı, “Hem hizmet yapan hem de belediyeyi batağa sokmayan Fırat Ataser kardeşimizi desteklemek ve ona bir dönem daha görev vermek için buradayız. Seçilecek Belediye Meclis üyelerimiz de ona yardımcı olacaklar” ifadelerini kullandı.YDP Belediye Meclis üyesi aday tanıtımına bugün Gazimağusa, yarın Lefkoşa, cuma günü ise Girne’de devam edecek.YDP nin büyük tanıtım şöleninin 8 Haziran tarihinde Elysium Park’ta yapılacağı duyuruldu.(YIL/FEZ)