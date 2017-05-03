FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:09

Ydp: “kalemini Satmayan Ve Basın Ahlakını Ön Planda Tutup, Halkı Doğruya Yönlendiren Basın Mensuplarını Ve Kuruluşlarını Kutluyoruz”

Yeniden &nbsp;Doğuş Partisi (YDP) Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Ydp: 'kalemini Satmayan Ve Basın Ahlakını Ön Planda Tutup, Halkı Doğruya Yönlendiren Basın Mensuplarını Ve Kuruluşlarını Kutluyoruz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Yeniden  Doğuş Partisi (YDP) Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Bay yayınladığı mesajda, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde “kalemini satmayan, basın ahlakını ön planda tutup halkı doğruya yönlendiren” basın mensuplarını kutladı.

Siyasi partilerin etkin bir silah olan basını kullanma yarışı içerisinde olduğunu iddia eden Bay, bundan faydalanmak isteyen özel ve tüzel kişilerin basını ele geçirme ve menfaatleri uğrunda yarıştıklarını savundu.

“Basın milletin toplu sesidir denilse de aslında milletin sesini oluşturan basındır” diyen Bay,  devletlerin kaderinde yönlendirici rol oynayan basının, milletlerin tarih sahnesindeki seyrinde rehber rolü oynadığı ve bu sebeple milletin gideceği hedefin tespitinde en önemli kilometre taşı olduğunu belirtti. Mehmet Ünal Bay mesajında şunları ifade etti:

“Bu etkin silahı kullanma yarışında olan siyasi partiler ve bundan fayda bekleyen özel ve tüzel kişiler basını ele geçirmek ve menfaatleri uğrunda kullanma yarışına girmişlerdir. Bu yarışta maalesef bazen milli menfaatler çıkar odaklarına kurban edilmektedir. İşte bu akım basının milli menfaatleri korumak yerine, çıkar odaklarının güdümüne girmekte veya milletin bilgisine sunulması gereken bilgilerin milletten gizlenmesine sebep olmaktadır. Bazen kişilerin sesinin kısılması, bazen de ekonomik ambargolarla, hür basının ayağına çelme takılmaktadır.”

Mesajda, “gayrı ahlaki” diye nitelenen bu  baskı ve  yanlı davranışlar da  kınandı.

(UG/ÖK)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatan 27. Yaşını Kutluyor… Vatan 27. Yaşını Kutluyor…
3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü
Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla...
Basın Özgürlüğü Günü... Basın Özgürlüğü Günü...
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Vatan 27. Yaşını Kutluyor…
Vatan Gazetesi 27. yayın yılına girerken, “Tantana” isimli mizah ve karikatür dergisini de hayata geçirdi.

Haberi Oku