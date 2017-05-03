Ydp: “kalemini Satmayan Ve Basın Ahlakını Ön Planda Tutup, Halkı Doğruya Yönlendiren Basın Mensuplarını Ve Kuruluşlarını Kutluyoruz”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Bay yayınladığı mesajda, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde “kalemini satmayan, basın ahlakını ön planda tutup halkı doğruya yönlendiren” basın mensuplarını kutladı.

Siyasi partilerin etkin bir silah olan basını kullanma yarışı içerisinde olduğunu iddia eden Bay, bundan faydalanmak isteyen özel ve tüzel kişilerin basını ele geçirme ve menfaatleri uğrunda yarıştıklarını savundu.

“Basın milletin toplu sesidir denilse de aslında milletin sesini oluşturan basındır” diyen Bay, devletlerin kaderinde yönlendirici rol oynayan basının, milletlerin tarih sahnesindeki seyrinde rehber rolü oynadığı ve bu sebeple milletin gideceği hedefin tespitinde en önemli kilometre taşı olduğunu belirtti. Mehmet Ünal Bay mesajında şunları ifade etti:

“Bu etkin silahı kullanma yarışında olan siyasi partiler ve bundan fayda bekleyen özel ve tüzel kişiler basını ele geçirmek ve menfaatleri uğrunda kullanma yarışına girmişlerdir. Bu yarışta maalesef bazen milli menfaatler çıkar odaklarına kurban edilmektedir. İşte bu akım basının milli menfaatleri korumak yerine, çıkar odaklarının güdümüne girmekte veya milletin bilgisine sunulması gereken bilgilerin milletten gizlenmesine sebep olmaktadır. Bazen kişilerin sesinin kısılması, bazen de ekonomik ambargolarla, hür basının ayağına çelme takılmaktadır.”

Mesajda, “gayrı ahlaki” diye nitelenen bu baskı ve yanlı davranışlar da kınandı.

(UG/ÖK)