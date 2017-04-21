Ydp : “kadına Şiddet Toplumsal Bir Hastalıktır”

Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi, ülkede son günlerde meydana gelen kadın cinayetlerinin, toplumsal bir hastalık haline gelen kadına şiddet olayının ulaştığı merhaleyi göstermesi açısından vahim olduğunu belirtti.

Çiftçi, partisinin kadına şiddet olayını ve cinayetleri şiddetle kınadığını vurguladı.

Nurcan Çiftçi yaptığı yazılı açıklamada, kadına şiddetin, aile içinde meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan, tehdit, dayatma, psikolojik, cinsel, ekonomik ve fiziksel zararlarla sonuçlanan insan haklarına aykırı bir davranış olduğunu vurguladı.

Ülkede bu manada her üç kadından, birinin şiddet gördüğünün istatistiki bir gerçek olduğuna dikkat çeken Çiftçi, devletin, kadına yönelik şiddet hareketlerinin en ağır ve caydırıcı şekilde cezalandırılması için gereken tedbirleri almak zorunda olduğunu kaydetti.

Aynı şekilde şiddet gören kadınların sığınacakları evlerin, bir an evvel oluşturması ve buraya sığınan kadınları koruma altına alması gerektiğine dikkat çeken Çiftçi, “Öte yandan aile içi şiddet olaylarında son derece pasif bir rol takınan emniyet güçleri de uyarılmalı ve bu konunun üzerine ciddiyetle gitmeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Son iki cinayeti bahane ederek ırkçı bir tavırla olayı ele aldığını ve Türkiyeli düşmanlığı yaptığını savunduğu kesimlerin de artık bu tavırlarına son vermesi gerektiğini belirten kadına şiddetin çağdaş ülkelerin de sorunu olduğunu ve ortak akılla en aza indirilebileceğini kaydederek, ırkçı veya ötekileştirici tavırla yaklaşmanın sorunu çözmeyeceğini ifade etti.

(TUĞ/GÜL)