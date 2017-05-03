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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

Ydp İskele İlçe Başkanı İlkhan’dan Hükümete Eleştiri…

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) İskele İlçe Başkanı İsmet İlkhan, ülkede devlet ciddiyetine uygun olmayan işlerin yapılıyor olmasının halkın ülkesine ve geleceğine yönelik hayal kırıklığını artırdığını iddia etti.

Ydp İskele İlçe Başkanı İlkhan'dan Hükümete Eleştiri…
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“DEVLET CİDDİYETİNE UYGUN OLMAYAN İŞLER, HALKIN ÜLKESİNE VE GELECEĞİNE YÖNELİK HAYAL KIRIKLIĞINI ARTIRIYOR”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) İskele İlçe Başkanı İsmet İlkhan, ülkede devlet ciddiyetine uygun olmayan işlerin yapılıyor olmasının halkın ülkesine ve geleceğine yönelik hayal kırıklığını artırdığını iddia etti.

İlkhan, yaptığı yazılı açıklamada, İskele’nin ilçe olmanın gereklerini yerine getirememiş birçok devlet kurum ve kuruluşu barındırdığını savundu. Devletin kurumlarının çeşitli imkânsızlıklar içinde halka hizmet vermeye çalıştığını kaydeden İlkhan, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin faaliyet gösterdiği binanın bakımsız olup, bir o kadar tehlike arz ettiğini yineledi.

İlgili bakanın anında olaya yakın ilgi göstermesi ve daireyi acilen yeni ve güvenli bir binaya taşıma sözü vermesinin, sevinç ve heyecana neden olmasına rağmen, geçen iki ay zarfında hiçbir adım atılmadığını kaydeden İlkhan, YDP İskele Teşkilatı olarak bu konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Konuyu her platformda güdeme taşıyacaklarını belirten İlkhan, “İskele bölgesi fakir bölge diye, buradaki Devlet kurumlarının da her an yıkılması mümkün olan binalarda faaliyet göstermesi gerekmiyor.” ifadelerini kullandı.

(RU/FEZ)

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