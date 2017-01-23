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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Ydp İskele Bölgesindeki Bazı Köyleri Ziyaret Etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), İskele bölgesindeki bazı köyleri ziyaret ederek, müzakere süreci ve ülke sorunları hakkında parti görüşlerini aktardı.

Ydp İskele Bölgesindeki Bazı Köyleri Ziyaret Etti
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ARIKLI: “DENKTAŞ’IN KRİTERLERİ MASADA OLSAYDI RUM’DAN TOPRAK İSTEMENİZ GEREKİRDİ”

Lefkoşa, 22 Ocak 17 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP), İskele bölgesindeki bazı köyleri ziyaret ederek, müzakere süreci ve ülke sorunları hakkında parti görüşlerini aktardı.

YDP’den verilen bilgiye göre, Yedikonuk ve Büyükkonuk köylerinde konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerde “tavizkar” bir politika yürüttüğünü iddia ederek masaya harita koymasını eleştirdi.

Arıklı, haritada köyleri olmayanların da rahat olmaması gerektiğini öne sürerek haritaya göre iade edilecek topraklar ve kuzeye yerleşecek Rumlarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, harita konusundaki söylemlerinde Denktaş’a atıfta bulunması konusunda da Arıklı, “Denktaş, ‘29 artı’ derken ortaya, güvenlik, yeterlilik ve verimlilik gibi kriterleri koymuştu. O dönemde KKTC’nin nüfusu 150 bin idi. Bugün 300 bin. Denktaş’ın kriterlerine uysaydınız Rum’dan daha toprak talep etmeniz gerekirdi” dedi.

Köy ziyaretlerinde ülke sorunlarına da değinen Arıklı, ülkeyi 2003 yılından beridir aynı partilerin yönettiğini, ülkenin geldiği tükenmişlik noktasının ortada olduğunu ifade ederek, “Bizi kimse bu vurguncu düzen veya tavizkar çözüm ikilemine hapsedemez. Haklarımızı koruyan biz çözümü kovalayacağız ama aynı zamanda üretmeden tüketen, partizanlık ve yağmanın hâkim olduğu bu düzeni de değiştireceğiz” diye konuştu.

Hükümetin her konuda olduğu gibi tarımda da bir politikasının olmadığını iddia eden Arıklı, UBP, CTP ve DP’yi eleştirdi. Arıklı, Halkın Partisi’nin rengini bir türlü anlayamadığını, hangi değerleri savunduğunu anlarsa onunla ilgili de bir değerlendirme yapabileceğini söyledi.

(EMR/GÜL)

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