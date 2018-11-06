Ydp İlçe Kongrelerinin Tamamlandığını Bildirdi

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) İlçe Kongrelerinin tamamlandığı bildirildi.YDP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya yazılı açıklamasında, bu tarihe kadar atama yöntemi ile görev yapan ilçe başkanlıklarında ilk defa üyelerin seçimi ile İlçe teşkilatları oluşturulduğu ; buna göre 6 ilçe teşkilatında, İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulu, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kuruluşlarının tamamladığını belirtti.Kaya, “Bundan sonraki süreç; üye sayısı ile birlikte ada...



Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) İlçe Kongrelerinin tamamlandığı bildirildi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya yazılı açıklamasında, bu tarihe kadar atama yöntemi ile görev yapan ilçe başkanlıklarında ilk defa üyelerin seçimi ile İlçe teşkilatları oluşturulduğu ; buna göre 6 ilçe teşkilatında, İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulu, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kuruluşlarının tamamladığını belirtti.

Kaya, “Bundan sonraki süreç; üye sayısı ile birlikte ada çapında örgütlenmek ve her seçim sandığına 3 görevli yazmak olacak. Parti MYK’mız 31 Mart tarihine kadar her İlçe başkanına ayrı bir üye kotası belirledi. Bu tarihe kadar MYK’nın koyduğu üye kotasına ulaşamayan İlçe Başkanları görevlerinden istifa etmiş sayılacaklar” dedi.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

