Ydp Hükümeti Ciddiyetsizlikle Suçladı

BÜYÜKYILMAZ: “NİSAP MESELESİNDE SIKINTISI OLAN İKTİDARIN EN AZINDAN YURT DIŞI GEZİLERİNİ BUNA GÖRE AYARLAMASI ŞARTTIR”



Lefkoşa, 17 Ekim 187 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP), meclis toplantısının art arda üçüncü kez ertelenmesi üzerine hükümeti yurt dışı ziyaretlerinden dolayı eleştirdi.



YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Nisap meselesinde sıkıntısı olan iktidarın en azından yurt dışı gezilerini buna göre ayarlaması şarttır. Nisap sorunu biline biline yurt dışı görevlere muhalefet milletvekilleri değil de, iktidar partisi millet vekillerinin gönderilmesi öteden beri süregelen bir handikaptır” dedi.



Büyükyılmaz, “Başbakan Erhürman ile Ekonomi Bakanı Nami’nin de çok da önemli olmayan bazı toplantıları bahane ederek ülkeden ayrılacak olmasının ciddiyetsizlik olduğunu” savundu



(ID/HA)





