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Ydp Girne Ve Lefkoşa İlçe Kongreleri Gerçekleştirildi

LEFKOŞA İLÇE BAŞKANLIĞINA EMRE DALGIÇ, GİRNE İLÇE BAŞKANLIĞINA ZEKİ YILMAZ SEÇİLDİ

Ydp Girne Ve Lefkoşa İlçe Kongreleri Gerçekleştirildi

LEFKOŞA İLÇE BAŞKANLIĞINA EMRE DALGIÇ, GİRNE İLÇE BAŞKANLIĞINA ZEKİ YILMAZ SEÇİLDİ

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:42
Ydp Girne Ve Lefkoşa İlçe Kongreleri Gerçekleştirildi

LEFKOŞA İLÇE BAŞKANLIĞINA EMRE DALGIÇ, GİRNE İLÇE BAŞKANLIĞINA ZEKİ YILMAZ SEÇİLDİ
Lefkoşa, 29 Ekim 18 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa ilçe Başkanlığına Emre Dalgıç Girne İlçe Başkanlığına ise Zeki Yılmaz seçildi.
YDP Girne İlçe Kongresi Cumartesi günü, Lefkoşa ilçe kongresi ise dün gerçekleştirildi.
ARIKLI: “HEDEFİMİZ 7500 ÜYE”
Lefkoşa kongresinde konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı; 7 bin 500 üyeye ulaşmanın kendileri için önemli bir hedef olduğunu söyledi ve bu sayıya ulaştıklarında en fazla üyeye sahip iki partiden biri olacaklarını kaydetti.
Bunun için MY’nın her ilçeye bir hedef belirlediğini belirten Arıklı, “Lefkoşa İlçesi için hedef 1800 üye. 31 Mart 2019 tarihine kadar yeni seçilecek olan başkan, bu üye sayısına ulaşmak zorunda. Girne için hedef 1700, Mağusa için 2000, İskele için 1100, Güzelyurt ve Lefke için toplam 750. Kendilerine belirlenen kotaya ulaşamayan İlçe başkanı arkadaşlarımızın durumları 31 Mart tarihinde MYK’da ele alınacak ve görevlerinden istifaları dahil her türlü tedbir alınacak. Seçilen tüm arkadaşlarımız bu hedefe ulaşabilecek kapasiteye sahip arkadaşlarımızdır” dedi.
BÜYÜKYILMAZ: “YDP YÜKSELEN BİR GÜÇ”
Lefkoşa Kongresinde konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise, YDP nin yükselen bir güç olduğunu söyleyerek; “YDP bu ülkenin kaderidir. Bu ülkenin makus talihini yenecek tek parti YDP’ dir” dedi.
ZAROĞLU: “ YDP’Yİ HALA HAZMEDMEYENLER VAR”
Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu da,YDP’nin hala daha bazı kesimler tarafından hazmedilemediğini, YDP için yapılan karalama kampanyalarının ardı arkasının kesilmediğini savundu.
DALGIÇ: “YENİ EKİP YENİ RUH”
Lefkoşa İlçe Başkanlığına seçilen Emre Dalgıç ise yeni bir ekip ve yeni bir ruhla bundan sonraki sürece hazırlanacaklarını söyleyerek; “Sayın Genel Başkanım ve MYK mız Lefkoşa’da bize 1800 üye hedef koymuş. Bu rakamın çok üstüne çıkmazsak biz gereğini yaparız” dedi.
Lefkoşa İlçe yönetim kuruluna seçilen üyeler şunlar; “Emine Kumaş, Hilal Bulut, Aziz Parlak, Hüseyin Yılmaz, Aydın Aksu, Sinem Tip, Hamdo Şanverdi, Bayram Mısırlı, Dudu Kuyucuoğulları, Hıdır Dinlemez, Mikail Yel, Cebrail Doğan”.
Kongrede Lefkoşa Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Dilek getirilirken, Gençlik Kolları Başkanlığına ise Mehmet Karakaş getirildi.
YDP son ilçe kongresini 4 Kasım Pazar günü Mağusa’da yapacak. 21 Ekim tarihinde yapılan kongrede İlçe Başkanlığı için 5 aday yarışmış ve en çok oyu alan Ali Yakar ve Mehdi Uysal ikinci turda yarışmaya hak kazanmışlardı.
(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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