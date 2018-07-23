Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesini Eleştirdi





“ÖNCE ÜLKEDE YAŞAYAN HALKIN SORUNLARINI ÇÖZÜN”Lefkoşa, 23 Temmuz 18 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi’ni eleştirdi.Büyükyılmaz konuyla ilgili açıklamasında “Önce ülkede yaşayan halkın sorunlarını çözün, ülkeyi yaşanır hale getirin” dedi.Büyükyılmaz hükümeti “şov” yapmakla da suçladı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay\'ın, Londra\'da Kıbrıslı Türklere seslendiğini dile getiren Büyükyılmaz, yurt dışında yaşayanların ülkeye dönmesini kendilerinin de istediğini ancak yangın yerine dönen, düzensiz bir ülkeye gelmelerini istemediklerini belirtti.Büyükyılmaz, “hükümetin Ankara’da sırt vatandaşlık vermemek için ‘yurt dışından Kıbrıslı Türkleri geri çağıracağız’” dediğini iddia etti.Hükümeti bir şey yapmamakla, sadece söz vermekle eleştiren YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, YDP’nin söz vermediğini, “yapacağız” dediğini kaydetti ve iktidara geldiklerinde yıkım hükümetinin hasarını düzelteceklerini savundu.(DOĞ/GÜL)