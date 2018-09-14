ARIKLI: “KKTC’NİN GELECEĞİNDE VE KADERİNDE YDP’NİN İMZASI OLACAK”



Lefkoşa, 14 Eylül 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Dörtyol’da örgüt binasını açtı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “KKTC’nin geleceğinde ve kaderinde YDP’nin imzası olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Partiden verilen bilgiye göre, Arıklı Dörtyol’daki örgüt binasının açılışında konuştu.

“KKTC’nin çözülemeyecek sorunları yok” diyen Arıklı, YDP’nin bu sorunları çözebileceğini söyledi.

Arıklı, “Köklerimizden aldığımız ilham ve güçle yola çıktık. KKTC’nin geleceğinde ve kaderinde YDP’nin imzası olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Hükümetin sorunların altında ezildiğini savunan Arıklı, “Çok bağıran hakkını fazlasıyla alıyor. Sesi çıkmayan eziliyor. İşçi, memur meydanda. El- Sen grevde. Kar-İş pazartesi grevde. Okullar açılacak ama öğretmen yok. Okulların tamiratı bile yapılmadı. Eğitim sistemi felç” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris’in istifasına işaret eden Erhan Arıklı, İdris’in özel bir okulda çalışacağını savunarak bunu eleştirdi.

Özellikle Güneye geçemeyen vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını askeri kantinlerden karşıladığını söyleyen Arıklı, “Güya devletin vergi kaybı oluyormuş. Güneye akıtılan milyonlarca Euro’ya niye ses çıkarmıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

(RÇ/GÜL)